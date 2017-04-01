Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике поддержал защитника каталонцев Жерара Пике.

Наставник каталонцев прокомментировал заявления Жерара Пике в адрес мадридского клуба.

"Слова Пике? Неважно, что я думаю по этому поводу. Если бы Пике не было, его нужно было бы придумать. Он уважает мнение других и ждет уважения. Мое мнение на эту тему еще более радикальное, чем у Пике. Мне лучше молчать", — цитирует Энрике Marca.

Жерар Пике позволил себе высказать определенные колкости в адрес Реала, намекая на подкуп клубом арбитров и даже испанских прокуроров.

Реал впоследствии выступил с заявлением, в котором обозначил свою позицию. Бланкос решили не подавать на игрока в суд. Также президент Федерации футбола Испании Хавьер Тебас не оставил без внимания эту ситуацию.