Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением о ценностях мадридского клуба.

Наставник Галактикос прокомментировал заявления Жерара Пике в адрес мадридского клуба.

"Меня не волнуют слова Пике. Это не имеет значения для меня. Это просто разговоры. Меня волнует, что мы делаем на поле. Реал великий клуб, и каждый может говорить, что он хочет, но от этого ничего не изменится. Никто не может спорить в том, что мы великие. Не вижу смысла рассуждать, в чем ценности Реала. Каждый скажет, что это великий клуб. Я думаю также", — цитирует Зидана AS.

Жерар Пике позволил себе высказать определенные колкости в адрес Реала, намекая на подкуп клубом арбитров и даже испанских прокуроров.

Реал впоследствии выступил с заявлением, в котором обозначил свою позицию. Бланкос решили не подавать на игрока в суд. Также президент Федерации футбола Испании Хавьер Тебас не оставил без внимания эту ситуацию.