Испания

Экс-игрок, а ныне — главный тренер Реала Зинедин Зидана исключает возможность работы с непримиримым соперником мадридцев.

Соперничество Реала и Барселоны является одним из самых непримиримых в мировом футболе. Всякий футболист, перебравшийся из мадридского гранда в барселонский или же наоборот, становится предателем для болельщиков.

Несмотря на это, существуют прецеденты, когда футболисты выступали за оба клуба. На данный момент Барселону возглавляет как раз такой человек – наставник каталонцев Луис Энрике в бытность свою игроком выступал не только за "блаугранас", но и за Реал.

Журналисты на пресс-конференции спросили у тренера Королевского клуба Зинедина Зидана, сможет ли он когда-то оказаться по другую сторону баррикад.

"Я никогда не буду тренировать Барселону", — ответил француз.

"Вот вам и заголовок для ваших газет", — дал совет Зинедин.

После 27 игр Реал опережает на 2 очка Барселону, которая провела на матч больше.