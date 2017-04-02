Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мнением после победы над Малагой (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

Наставник Матрасников доволен победой своей команды, несмотря на ротацию в составе мадридского клуба.

"Больше всего я доволен храбростью и борьбой, которую футболисты показали в матче с Малагой (2:0). Мы играли с двумя молодыми игроками на футбольном поле и двумя основными защитниками в запасе, но парни все равно решили задачу", — цитирует Симеоне Marca.

"Когда команда сплоченно работает, всегда есть шанс на победу. Мы мало владели мячом, но зато имели четыре голевых момента. Мы не будем праздновать, но мы уезжаем домой довольными".

В текущем сезоне Атлетико сыграл 29 игр, набрал 58 очков и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.