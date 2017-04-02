Испания

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли рассказал о планах его клуба на следующий сезон.

Наставник Севильи счтиает, что после усиления в летнее трансферное окно его клуб сможет претендовать на второе место в Примере.

"Мы дважды встречались с президентом клуба и обсуждали планы на следующий сезон. У нас есть шорт-лист потенциальных новичков, мы хотим укрепить команду молодежью"

"На следующий сезон мы хотим занять второе место в Ла Лиге. У меня будет время выбрать игроков, который вскоре могут появиться в нашей команде. Для начала нужно подумать о том, смогут ли эти новички адаптироваться под наш стиль игры".

Руководство AFA хочет заменить наставника сборной Аргентины Баузу Сампаоли. Отметим, что Севилья хотела бы продлить текущий контракт с Сампаоли.