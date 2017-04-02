Испания

Сливочные в концовке матча дожали подопечных Маурисио Пеллегрино (3:0).

Сегодня лидер чемпионата мадридский Реал принимал Алавес, который расположился на 10-ом месте. Зидан не мог рассчитывать на Каземиро, который был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Интересно было посмотреть на Сливочных, ведь бразилец очень важное звено в механизме команды.

С первых минут матча гости не торопились отдавать мяч подопечным Зидана. Кроме этого, Варан не смог продолжить поединок, поэтому на поле вышел Карвахаль. Алавес грамотно выстроил линию обороны, стараясь не давать пространство атакующему трио Сливочных, поэтому Роналду и Бэйл частенько менялись флангами, а Бензема и вовсе действовал по всей ширине атаки. Именно француз открыл счет. Карвахаль прострелил с правого фланга, а Карим с левой ноги пробил в дальний угол, не оставив шансов Пачеко.

Гости сразу побежали забивать в ответ, но оборона Галактикос действовала уверенно. Вся острота, которую несли атаки Алавеса подпитывалась лишь редкой нервозностью со стороны Касильи. Реал уверенно забрал мяч под свой контроль, не давая сопернику выйти в атаку. Бэйл мог удвоить преимущество Сливочных, пробивая в дальний угол после прострела Данило с левого фланга, но мяч прошел рядом со штангой. Сразу после этого момента арбитр отправил команды на перерыв.

Начало второго тайма осталось за гостями. Подопечные Пеллегрино высоко встречали соперника и старались быстро сравнять счет. Дейверсон имел несколько шансов, но сегодня был не день бразильца. В середине тайма Ковачич заменил Модрича — не лучший матч был для Луки. А вот Токеро из стана противников провел отличный поединок, продуктивно подключаясь по правому флангу.

Не хватило мастерства гостям, чтобы сравнять счет, а вот Галактикос напротив отличились еще два раза. Сперва Роналду отдал на Иско, а последний отправил мяч под перекладину, а затем Начо успел на добивание после штрафного от Бэйла. Как итог — Реал Мадрид набирает очередные 3 очка, продолжая свой путь к чемпионскому титулу.

Реал Мадрид – Алавес 3:0

Голы: Бензема, 31, Иско, 85, Начо, 88

Реал: Касилья — Данило, Пепе, Варан (Карвахаль, 10), Начо — Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско — Бэйл, Бензема (Васкес, 81), Роналду

Алавес: Пачеко — Эли, Лагуардия, Феддаль, Эрнандес — Камараса (Сантос, 84), Гарсия — Мендес (Катаи, 75), Токеро, Гомес (Ромеро, 69) — Дэйверсон

Предупреждения: Эли, М. Гарсия