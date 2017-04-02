Форвард Реала Карим Бензема оформил впечатляющее достижение в поединке против Алавеса.
Карим Бензема, - Getty Images
02 апреля 2017, 20:30
В 29-м туре Примеры Королевский клуб на Сантьяго Бернабеу принимал Алавес. Матч выдался для подопечных Зинедина Зидана очень непростым, ведь мадридцы лишь в самой концовке поединка сумели успокоить своих фанатов и обеспечить себе уверенную победу благодаря голам Иско и Начо.
Открыл же счет Реал в середине первого тайма благодаря усилиям Карима Бензема, для которого этот гол стал уже 120-м в Ла Лиге в сливочной футболке.
При этом Кариму покорилось весьма серьезное достижение – после мяча в ворота Алавеса в Испании не осталось команд, против которых француз играл бы, но не забивал.
Больше всего мячей в своей мадридской карьере он отправил в ворота Гранады – 10. В ворота извечного соперника Реала – Барселоны Карим забил 6 голов.
В нынешнем сезоне на счету Бензема 9 мячей в 23-х матчах.