Вторая команда Барселоны одержала сокрушительную победу над Эльденсе (12:0).
Барселона Б уничтожила соперника, Mundo Deportivo
02 апреля 2017, 21:32
В матче Сегунды Б между Барселоной Б и Эльденсе была зафиксирована сокрушительная победа Барселоны Б.
Стоит отметить, что Барселона Б уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Эльденсе замыкает таблицу, отставая от предпоследнего места на 16 очков.
Барселона Б - Эльденсе 12:0
Голы: Ромера, 8, 24, 30, Альфаро, 10, 29, 44, Карбонелл, 12, Гумбау, 20 (с пенальти), Переа, 49, Каптум, 78, Кардона, 80, Руте, 89