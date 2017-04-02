Испания

Вторая команда Барселоны одержала сокрушительную победу над Эльденсе (12:0).

В матче Сегунды Б между Барселоной Б и Эльденсе была зафиксирована сокрушительная победа Барселоны Б.

Стоит отметить, что Барселона Б уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Эльденсе замыкает таблицу, отставая от предпоследнего места на 16 очков.

Барселона Б - Эльденсе 12:0

Голы: Ромера, 8, 24, 30, Альфаро, 10, 29, 44, Карбонелл, 12, Гумбау, 20 (с пенальти), Переа, 49, Каптум, 78, Кардона, 80, Руте, 89