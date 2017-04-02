Испания

Украинский нападающий Гранады Артем Кравец попал в стартовый состав на матч 29-го тура чемпионата Испании.

Кравец выйдет в старте на матч с Барселоной, Getty Images

Кравец выйдет в старте на матч с Барселоной, Getty Images

Гранада решилась сыграть против Барселоны в три защитника. В числе стартовых 11-ти игроков будет и Артем Кравец. Барселоне же не поможет Лионель Месси.

Гранада: Очоа — Ломбан, Гастон Силва, Фолкье — Сонье, Э. Эрнандес, А. Перейра, Мубарак — Агбо, Ангбан, Кравец

Запасные: Руи Силва, Сампер, Рамос, Бога, Куенка, Ингасон, Эступинан

Барселона: тер Штеген — Серхи Роберто, Маскерано, Матье, Альба — Ракитич, Бускетс, Гомеш — Рафинья, Суарес, Неймар

Запасные: Д. Суарес, Иньеста, Силлессен, Алькасер, Динь, Умтити, Аленья