Испания

Каталонцы имели полное преимущество и уверенно победили в Андалусии

Последний матч воскресенья в испанской Примере прошел в Андалусии: Гранада принимала действующего чемпиона страны — Барселону. Команда Артема Кравца сейчас переживает не лучшие времена, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Поэтому явным фаворитом этого поединка, естественно, были подопечные Луиса Энрике.

Появление Кравца в старте стало приятной неожиданностью для украинского болельщика. Но, наверняка, Артем понимал еще до матча, что в дуэли с Барселоной много касаний по мячу ему попросту не дадут совершить, поэтому в таком поединке важно реализовать хоть какую-нибудь минимальную возможность. А момента такого у него-то особо то и не было...

Минуты эдак до 25-ой Барселона еще позволяла Гранаде переходить на свою половину поля, но во второй половине первого тайма уже серьезно взялась за соперника. Моменты у ворот Очоа возникали раз за разом, а мексиканский кипер просто блистал на "ленточке", отбивая удар за ударом. Больше всего шансов забить было у Луиса Суареса,но уругвайцу постоянно чего-то не хватало. Очоа все тащил и тащил, как вдруг на 44-й минуте почему-то решил выйти далеко из ворот на перехват Суаресу, а уругваец не расстерялся и спокойно отправил мяч за шиворот киперу Гранады. 1:0.

Во втором тайме ожидалось, что Барселона продолжит атаковать и забьет еще несколько голов, но уже на 5-й минуте, вышедший на замену в перерыве Бога, реализовал первый же момент хозяев. Форвард оторвался от защитников гостей и не очень сильным, но очень точным ударом заставил капитулировать тер Штегена.

Забив гол в ворота Барселоны, Гранада стала играть еще более раскрепощенно, а вот каталонцы, наоборот, перестали угрожать воротам Очоа. И как только показалось, что Гранада может зацепиться за очки в этом матче, так сразу же Пако Алькасер увел эту надежду у болельщиков хозяев. Форвард "сине-гранатовых" вышел на свидание с кипером и пробил точно в правый нижний угол.

После второго забитого мяча подопечные Луиса Энрике уже уверенно взяли судьбу матча в свои руки, и не оставили никаких шансов для Гранады. Одним из решающих моментов погрома хозяев стало удаление опорного хавбека Агбо за несколько минут до конца встречи. После того, как у Барселоны стало на одного игрока больше, каталонцы забили еще два гола. Сперва в воротах Очоа расписался Ракитич, ну а уже в компенсированное арбитром время свой гол забил и Неймар. Мог бразилец делать и дубль за несколько секунд до финального свистка, но мяч после его удара угодил в стойку.

Гранада — Барселона 1:4

Голы: Бога, 50 — Л. Суарес, 44, Алькасер, 64, Ракитич, 83, Неймар, 90+1.

Гранада: Очоа — Фулькье, Соньер, Ломбан, Силва (Куэнка, 78), Литри — Агбо, Ангбан (Бога, 46) — Перейра, Вакасо — Кравец (Рамос, 55).

Барселона: тер Штеген — Роберто, Маскерано, Матье, Альба — Ракитич (Аленья, 87), Бускетс, Гомеш (Иньеста, 66) — Рафинья (Алькасер, 17), Л. Суарес, Неймар.

Предупреждения: Ломбан, Агбо — Роберто, Альба, Ракитич.

Удаление: Агбо, 82.