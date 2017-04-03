Испания

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара получил серьезную травму в матче 29-го тура чемпионата Испании против Гранады (4:1).

24-летний футболист получил повреждение мениска колена правой ноги и попросил замену уже на 17-й минуте поединка с Гранадой (4:1).

В понедельник, 3 апреля, Рафинья пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет поставлен точный диагноз и назовут сроки восстановления игрока. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

В текущем сезоне на счету полузащитника 18 матчей в Ла Лиге, 6 голов и две передачи.