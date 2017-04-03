Испания

После выездного поражения со счетом 0:12 от Барселоны Б в третьем дивизионе испанского чемпионата, обеспечившего Эльденсе вылет в Терсеру, неудачники поставили точку в своем провальном сезоне.

В 32-м туре первенства Испании в Сегунде Б лидирующая в третьем дивизионе вторая команда Барселоны повторила рекорд, установленный в 1993 году Эстремадурой, разгромившей Портуэнсе со счетом 12:0. На сей раз в роли жертвы выступил Эльденсе, занимающий последнее место.

Катастрофа в Барселоне настолько повлияла на руководство клуба, основанного в 1921 году, что было принято решение не доигрывать оставшиеся шесть матчей сезона, поскольку шансов сохранить прописку в Сегунде Б уже не осталось.

Кроме того, сейчас идет обсуждение разрыва контракта с итальянскими инвесторами клуба и, возможно, даже прекращения любой спортивной деятельности.

Подробности избиения Эльденсе смотрите на видео: