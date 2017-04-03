Испания

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген не собирается в ближайшее время покидать Каталонию.

Приобретение у Барселоны Клаудио Браво не принесло плодов, которых ожидал от этого трансфера Хосеп Гвардиола. Поэтому нынешний тренер Манчестер Сити обратил внимание на еще одного своего бывшего подопечного — Марка-Андре тер Штегена. Однако страж ворот Барсы не горит желанием воссоединиться со своим бывшим наставником.

"Я очень доволен всем в Барселоне, где мои партнеры по команде — мои друзья, — заявил в интервью La Vanguardia тер Штеген. — Не могу загадывать наперед, но я хотел бы остаться в команде надолго. Во всяком случае постараюсь своей игрой принести ей пользу".

Контракт с Барсой 24-летнего голкипера сборной Германии, вот уже три года считающегося основным вратарем каталонского гранда, рассчитан до лета 2019 года.