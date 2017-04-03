Испания

Игрок Эльденсе, проигравшего Барселоне Б 0:12, Шейх Саад утверждает, что результат был предопределен заранее.

Удивительное поражение в поединке 3-го испанского дивизиона, которое потерпел Эльденсе, как оказалось, не является странным. Игрок команды, потерявшей шансы сохранить место в Сегунде Б, Шейх Саад утверждает, что 4 его одноклубника обеспечили именно такой результат.

"За полтора часа до начала матча эта четверка наших футболистов заявила остальным ребятам, которые попали в стартовый состав, что если мы хотим играть, то должны пообещать не забивать, — поведал Саад радио RAC 1. — Я уверен, что тренер тоже был в курсе происходящего".

"В итоге я остался на скамейке запасных, где договорился с некоторыми игроками, которые также были в запасе, что мы не будем выходить на замены, чтобы не участвовать в этом позоре. Участвовали ли в сговоре игроки Барселоны Б? Вряд ли, они просто хорошо сделали свою работу — забили столько, сколько смогли".

После поражения 0:12 руководство клуба приняло решение не участвовать в оставшихся 6 матчах сезона и рассматривает возможность о прекращении любой спортивной деятельности.