Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике похвалил своего подопечного — форварда Неймара.

Неймар выступает за Барселону с 2013 года. До этого он защищал цвета бразильского Сантоса.

В матче 29-го тура Примеры между Барселоной и Гранадой форвард забил юбилейный, 100-й гол, за каталонскую команду.

"Цифры Неймара доказывают, что он зверь в футболе. Он является одним из самых непредсказуемых игроков для обороны соперника. Его подписание было отличным решением клуба", — сказал Энрике.

"Надеюсь, что Неймар забьет еще 900 голов за Барселону, и мы сможем наслаждаться его игрой за Барселону на протяжении многих лет", — добавил наставник сине-гранатовых.

В текущем сезоне 25-летний Неймар провел за Барселону 36 матчей, забил 15 голов и отдал 23 ассиста.