В 29-м туре испанской Ла Лиги Сельта победила в домашнем матче против Лас Пальмас со счетом 3:1.
Джузеппе Росси, twitter.com/LaLigaEN
03 апреля 2017, 23:40
Хетр-трик Джузеппе Росси помог Сельте в родных стенах обыграть Лас Пальмас и подняться на 10-ю позицию в турнирной таблице.
Сельта — Лас Пальмас 3:1
Голы: Росси, 12, 36, 57 — Бигас, 80
Сельта: Альварес — Ронкалья, Кабраль, Фонтас, Хонни — Васс, Радоя — Аспас (Бовю, 80), Хосабед (Шейх, 89), Систо — Росси (Эрнандес, 67)
Лас Пальмас: Рауль — Симон (Македо, 66), Гарсия, Бигас, Кастеллано — Гомес (Халилович, 74), Меса, Виера — Танаусу, Боатенг (Ливайя, 66), Хесе
Предупреждения: Ронкалья, Джонни — Бигас, Хесе