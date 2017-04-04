Испания

Президент Реала Флорентино Перес поставил ультиматум главному тренеру команды Зинедину Зидану.

Несмотря на то, что за 15 месяцев во главе Реала Зинедин Зидан выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат мира, положение тренера сложно назвать стабильным.

Президент Реала Флорентино Перес поставил перед французом задачу: победить в чемпионате или в Лиге чемпионов. Если ни одно из условий не будет выполнено — Зидан будет отправлен в отставку.

В таком случае Пересу предстоит найти нового тренера. Одним из кандидатов является Арсен Венгер, который близок к уходу из Арсенала. На протяжении многих лет Реал пытался переманить Венгера к себе, однако все эти попытки оказывались безуспешными. Сейчас же более выгодный момент для ведения переговоров с опытным тренером.

Стоит отметить, что толпы болельщиков Арсенала при помощи фургона потребовали увольнения Венгера.