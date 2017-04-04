Испания

Защитник Реала Пепе планирует ближайший сезон провести в Европе.

Пепе долгое время связывали с китайскими клубами, которые проявляли активный интерес к португальцу. Как выяснилось, подобный вариант продолжения карьеры не интересует самого футболиста.

Хэбей Чайна Форчун планировал подписать Пепе на правах свободного агента и предложить ему зарплату в 12 миллионов евро в год. Сначала игрок ответил согласием, но теперь изменил свое решение.

К Пепе проявляют интерес ПСЖ и Манчестер Сити, что заинтересовало защитника. Пепе хотел бы сыграть за сборную Португалии на ЧМ-2018, тогда как переезд в Китай поставит под риск его перспективы в национальной команде.

Таким образом, Пепе будет рассматривать предложения от европейских клубов, чтобы остаться на радаре у тренерского штаба сборной.

Стоит отметить, что Реал рассматривает Отаменди в качестве замены Пепе.