Испания

Принадлежащий мадридскому Атлетико Тео Эрнандес может перейти в стан главного соперника Матрасников.

Тео Эрнандес может решиться на переход из Атлетико в Реал, Getty Images

Тео Эрнандес может решиться на переход из Атлетико в Реал, Getty Images

Руководство Реала готово выплатить сумму отступных в 24 миллиона евро, чтобы подписать защитника Атлетико Тео Эрнандеса, который выступает на правах аренды за Алавес.

Наставник мадридцев Зинедин Зидан считает приглашение Эрнандеса приоритетной задачей на летнее трансферное окно. 19-летний футболист видится идеальной подменой для Марсело на левом фланге защиты.

Выступая за Алавес, Тео Эрнандес стал одним из главных открытий нынешнего сезона. Руководство Атлетико не хотело бы терять талантливого футболиста, но условия контракта не позволяют клубу препятствовать в осуществлении этого перехода.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл 29 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.