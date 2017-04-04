Испания

Защитник Реала Рафаэль Варан выбыл из строя из-за проблем со здоровьем.

Варан вышел в поединке 29-го тура Примеры против Алавеса с первых минут, однако уже на 11-й минуте покинул поле из-за травмы. Команде Зинедина Зидана, впоследствии, удалось одержать победу со счетом 3:0, однако относительно состояния французского бека мадридцев ожидали плохие новости.

Рафаэль получил повреждение задней поверхности бедра и не вернется в строй до конца апреля. Таким образом, защитник не сможет помочь Реалу в едва ли не самом сложном для Королевского клуба отрезке сезона.

Варан пропустит матчи против Атлетико (8 апреля) и Барселоны (23 апреля) в чемпионате Испании, а также обе встречи против Баварии в Лиге чемпионов (12 и 18 апреля).

В нынешнем сезоне Рафаэль отыграл 19 матчей в Примере, отметившись одним голом и одной результативной передачей.