Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике прокомментировал свой запланированный уход из клуба.

Тренер "сине-гранатовых" заявил после матча с хихонским Спортингом (6:1) на пресс-конференции, что уйдет из Барселоны в конце сезона. Энрике мотивировал это тем, что нуждается в отдыхе.

"Барселона — это мой дом, у меня со всеми прекрасные отношения. Я не собираюсь переходить в другой клуб. Моя цель на лето — только пляж в Сан-Лоренсо. Если я уезжаю из Барселоны, то не ради другого клуба. Я должен отдохнуть", — цитирует Энрике AS.

Испанец возглавил клуб в 2014 году. Под его руководством Барса дважды становилась чемпионом Ла Лиги и выиграла Лигу чемпионов-2014/15.