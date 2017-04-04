Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей тридцатого тура испанской Ла Лиги.

Не успели мы отдохнуть от испанского футбола, как очередной тур Ла Лиги постучался в наши двери. 30-я хорнада обещает быть интереснее предыдущей, ведь в рамках этого тура мы станем свидетелями увлекательнейших поединков соседей по турнирной таблице. Абсолютно любой матч заслуживает отдельного внимания, и каждая игра может преподнести сюрпризы.

Расписание тура:

Матч тура:

Барселона — Севилья

Среда, 20:30, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Клос Гомес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

До конца чемпионата остается всего девять туров, так что если Барселона надеется настигнуть Реал, то потеря очков сейчас — непозволительная роскошь. Несколько недель назад предстоящий матч между Барселоной и Севильей в 30-м туре вызывал восхищение, ведь тогда казалось, что в этом поединке сразятся команды, претендующие на чемпионство, однако с тех пор Севилья растеряла очки и вылетела из чемпионской гонки.

Нервионцы в нынешней форме не являются настоящим соперником для сине-гранатовых и, честно говоря, кажется, что блаугранас могут просто-напросто уничтожить коллектив Сампаоли. С другой стороны, мы уже ни один раз убеждались, что наставник андалусийской команды умеет настраивать своих подопечных на важные матчи. В любом случае, хочется интриги, а не очередного погрома.

Наверняка на матч против Севильи наставник Барселоны Луис Энрике выберет схему 3-4-3, а что касается кадров, то в последнем матче с Гранадой травму получил Рафинья Алькантара. Вместо него появится либо Андре Гомеш, либо Денис Суарес. После дисквалификации возвращается Лео Месси, который наверняка сейчас зол на всех и вся из-за недавнего скандала во время международной паузы. У Севильи с составом проблемы те же, что и раньше, кроме одного изменения — восстановился после травмы Стеван Йоветич, однако его участие в матче находится под небольшим вопросом.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Умтити, Пике, Маскерано — Д. Суарес, Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Л. Луарес, Неймар

Севилья: Рико — Мариано, Ленгле, Пареха, Эскудеро — Нзонзи, Иборра — Сарабия, Насри, Витоло — Бен Йеддер

Не сыграют: Видаль, Туран, Рафинья — Тремулинас, Крон-Дели, Рами, Меркадо

Под вопросом: Йоветич (Севилья)

Интересные факты:

- В последних 3 домашних матчах Примеры Барселона забивала минимум 4 гола.

- В девяти последних играх Барселоны в чемпионате было забито не менее 3 голов.

- Севилья и Барселона забивали более двух голов в последних 11 из 13 матчей во всех турнирах.

- В последних 12 из 14 матчей Барселона забивала Севилье минимум два гола.

- Барселона не проигрывала Севильи в 17 из последних 18 матчей.

прогноз 4:1

Атлетик Б — Эспаньол

Вторник, 20:30, Бильбао, Сан Мамес. Арбитр встречи — Мартинес Мунуэра.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Атлетик и Эспаньол на выходных победили с одинаковым счетом 2:1, однако эти виктории были абсолютно разными. Если же баски без особого труда обыграли Осасуну, то Попугаи вырвали победу у Бетиса благодаря двум поздним голам.

Наверняка подобная победа положительно скажется на игроках Эспаньола, и они смогут дать настоящий бой Атлетику. Испанский чемпионат понемногу выходит на финишную прямую, так что практически в каждом матче на поле будет настоящая война. А когда речь идет о соседях по турнирной таблице, то сомневаться в этом точно не приходится.

Ориентировочные составы:

Атлетик Б: Кепа — Маркос, Ляпорт, Йерай, Баленсиага — Сан Хосе, Беньят — Вильямс, Рауль Гарсия, Лекуэ — Адурис

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Рейес, Давид Лопес, Мартин — Виктор Санчес, Фуэго — Эрнан Перес, Хурадо, Пьятти — Кайседо

Не сыграют: Баптистао, Дуарте (оба — Эспаньол)

Дисквалифицирован: Морено (Эспаньол)

Под вопросом: Йерай (Атлетик Б)

Интересные факты:

- Атлетик и Эспаньол в последних 6 матчах из 7 на Сан Мамесе забивали минимум трижды.

- В 5 из последних 6 домашних матчах Атлетика было забито не менее трех голов.

прогноз 2:1

Бетис — Вильярреал

Вторник, 22:30, Севилья, Бенито Вильямарин. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Вильярреал уступил в последних двух матчах, что только ожесточило борьбу за пятую строчку Примеры. Если же раньше Желтая Субмарина была очевидным фаворитом на это место, то сейчас команда Франа Эскрибы находится в роли догоняющей. В этом туре Вильярреал отправится на выезд к Бетису, который ранее практически решил вопрос о сохранении прописки. 18-я Гранада отстает от Огурцов на 9 баллов, а это очень много, учитывая количество сыгранных туров.

Видится, что Вильярреал не будет форсировать события, а в своей манере станет навязывать игру, что в конечном итоге вполне может хватить для победы. С другой стороны в этом матче Бетису уж точно нечего терять, и команда может попытаться предложить сопернику сыграть в открытый футбол. Что из этого выйдет, узнаем уже сегодня вечером.

Ориентировочные составы:

Бетис: Адан — Бруно, Песселья, Тошка — Пиччини, Себальос, Пардо, Петрос, Дурмиси — Кастро, Санабрия

Вильярреал: Фернандес — Марио, Виктор Руис, Мусаккьо, Хайме Коста — Джонатан дос Сантос, Тригерос, Бруно Сориано, Роберто Сориано — Солдадо, Адриан

Не сыграют: Асенхо, Черышев (оба — Вильярреал)

Под вопросом: Манди (Бетис)

Интересные факты:

- Бетис и Вильярреал в последних 5 очных встречах не забивали больше двух голов.

- В последних 5 из 6 выездных матчей Вильярреала было забито менее 3 голов.

прогноз 0:1

Атлетико — Реал Сосьедад

Вторник, 22:30, Мадрид, Висенте Кальдерон. Арбитр встречи — Ундиано Мальенко.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Не повезло Реалу, что им придется сразиться с Атлетико именно сейчас. Матрасники в последних матчах набрали великолепную форму, тогда как баски напротив — немного сбавили и потеряли важные очки. Нынешний Атлетико обыграть крайне трудно, а учитывая еще и фактор домашнего поля, напрашивается вывод, что Сосьедаду будет крайне сложно зацепиться за очки.

Несмотря на весь негатив, есть и хорошие новости. Возвращаются в состав Давид Сурутуса, Эстебан Гранеро и Карлос Вела, однако по-прежнему в лазарете пребывает лидер команды — Асьер Ильярраменди. В этом матче экс-игрок мадридского Реала уж точно бы пригодился. Гранеро хоть и опытный футболист, но выиграть центр поля у Сауля и Габи — задача не из легких.

Ориентировочные составы:

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Луис — Коке, Сауль, Габи, Карраско — Гамейро, Гризманн

Реал С: Рулли — Ордиосола, Навас, Иньиго Мартинес, Берчиче — Прието, Гранеро, Сурутуса — Вела, Виллиан Хосе, Оярсабаль

Не сыграют: Аугусто Фернандес, Тиаго, Врсалько — Карлос Мартинес, Агиррече, Ильярраменди

Под впопросом: Гайтан — Сурутуса

Интересные факты:

- Атлетико не проигрывает в 29 из последних 31 матчей в Ла Лиге.

- Матрасники побеждали Реал С в трех последних играх на Висенте Кальдерон.

- Атлетико не пропускает от Реал Сосьедада на протяжении трех последних домашних матчей во всех турнирах.

- В последних 4 домашних матчах Атлетико было забито не менее трех голов.

прогноз 3:1

Депортиво — Гранада

Среда, 21:30, Ла-Корунья, Риасор. Арбитр встречи — Карлос дель Серро Гранде.

Поединок команд, борющихся за выживание всегда вызывает дополнительный интерес. В случае победы Депортиво заметно облегчит себе жизнь, тогда как поражение лишь еще больше ожесточит борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе.

У Гранады сейчас худшая серия в чемпионате по сравнению с другими коллективами — Насриды не набирали очки вот уже четыре тура, после чего многие эксперты начали отправлять команду в Сегунду вслед за Осасуной. Сможет ли Гранада дать ответ своим критикам или же потерпит пятое поражение кряду — главный вопрос этого поединка.

Украинскому болельщику хотелось бы увидеть в стартовом составе Артема Кравца, однако кажется, что нападающий все-таки останется на скамейке запасных, ведь в прошлом туре Артему абсолютно ничего не удалось сделать в матче с Барселоной. Тем не менее, свои 20-30 минут Кравец наверняка получит.

Ориентировочные составы:

Депортиво: Люкс — Хуанфран, Сидней, Аррибас, Луизиньо — Гильерме дос Сантос, Борхес — Гама, Чолак, Хиль — Андоне

Гранада: Очоа — Ингасон, Соньер, Гастон Силва — Фулькье, Вакасо, Ангбан, Эктор Ортега — Бога, Рамос, Перейра

Не сыграют: Москера (Депортиво)

Дисквалифицирован: Уче (Гранада)

Под вопросом: Какута — Карсела-Гонсалес

Интересные факты:

- Гранада проиграла в последних 7 выездных играх.

- В последних 6 из 7 матчей Депортиво на Риасоре было забито не более двух голов.

- Гранада не проигрывала Депортиво в последних 7 матчах во всех турнирах.

прогноз 3:1

Спортинг Х — Малага

Среда, 21:30, Хихон, Эль-Молинон. Арбитр встречи — Санчес Мартинес.

Еще один поединок аутсайдеров. Если в игре Спортинга в последнее время можно было заметить проблески, то на футбол Малаги без сожаления смотреть практически невозможно. 1 победа в последних 16 матчах — катастрофическая статистика Анчоусов. Если же Малага проиграет и Спортингу, то угроза вылета будет уже вполне реальной. Несмотря на все проблемы гостей, почему-то не покидает мысль, что в этом туре Малага все-таки наберет очки. Правы мы или нет, узнаем уже завтра.

Ориентировочные составы:

Спортинг Х: Куэльяр — Дуглас, Бабен, Мере, Канелья — Мой Гомес, Альварес, Касес — Кармона, Чоп, Бурги

Малага: Камени — Росалес, Л. Эрнандес, Льоренте, Рикка — Хосе Родригес, Камачо — Кеко, Форналс, Рамирес, Диас

Не сыграют: Кузьманович, Коне (оба — Малага)

Дисквалифицированы: Аморебьета, Лильо, Торрес, Весга — Хуанкар, Ресио

Под вопросом: Мой Гомес, Чоп, Вигуэра — Эн Незири, Онтиверос

Интересные факты:

- Малага не может победить в последних 18 выездных матчах Примеры.

- Малаге не удается поразить ворота соперника на протяжении последних 3 выездных матчей.

прогноз 1:1

Алавес — Осасуна

Среда, 21:30, Витория-Гастейс, Мендисорроса. Арбитр встречи — Эстрада Мартинес.

Алавес является безоговорочным фаворитом матча с Осасуной. У гостей крайне мало шансов заработать очки в этой игре, и это не только потому, что памплонцы сейчас в ужасной форме. В пользу Алавеса говорит еще и то, что у их будущего соперника крайне много травмированных игроков.

Алавес сейчас играет в свое удовольствие, ведь команде не грозит вылет из Примеры, а побороться за место в Лиги Европы уже вряд ли получится. Тем не менее, в футболе нет ничего невозможного, и Лисицам просто нужно идти по заданному пути, пытаясь брать очки.

Ориентировочные составы:

Алавес: Пачеко — Фемения, Феддал, Лугардия, Тео Эрнандес — Ману Гарсия, Льоренте — Ромеро, Камарас, Ибаи Гомес — Дэйверсон

Осасуна: Ойер — Вуядинович, Давид Гарсия — Беренгер, Каюсич, Фаусто, Де лас Куэвас, Клерк — Кодро, Леон

Не сыграют: Собрино — М. Фланьо, Х. Фланьо, Дигард, Тано, Ромеро, Р. Торрес, Лоэ, Мерида

Дисквалифицирован: Мерида (Осасуна)

Под вопросом: Крстичич, Вигарай — Вуядинович

Интересные факты:

- Осасуна не может победить на протяжении 21 матча Примеры.

- В последних 8 из 9 матчей Осасуна пропускает минимум дважды.

- Алавес не пропускал от Осасуны в последних трех домашних матчах.

прогноз 2:0

Леганес — Реал М

Среда, 22:30, Леганес, Бутарке. Арбитр встречи — Альварес Искьердо.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Несколько часов назад мадридский Реал отрапортовал о характере повреждения Рафаэля Варана, который только недавно оправился от травмы и тут же снова умудрился угодить в лазарет. Новости неутешительные — Варан вылетел как минимум на месяц, а это значит, что француз пропустит важнейшие матчи чемпионата против Атлетико и Барселоны, а также оба поединка против Баварии в Лиге чемпионов.

Наверняка Зидан уже начиная с матча против Леганеса начнет предоставлять практику Пепе, который ввиду обстоятельств очень пригодится Сливочным в конце сезона. Также не будем забывать о Начо. Оба игрока имеют равные шансы заменить Варана, однако в этом туре наверняка сыграет португалец.

В последних четырех турах Леганесу удалось набрать шесть очков, что позволило команде оторваться от зоны вылета. Тем не менее, расслабляться еще рано, ведь впереди 9 туров, за которые ситуация может кардинально измениться. Понятно, что особых иллюзий по поводу матча с Реалом Леганес не питает, однако сдаваться до матча никто не намерен. В состав бланкос в этом поединке наверняка вернутся отдохнувшие Навас, Рамос, Каземиро и Марсело, тогда как в остальном проблем по составу нет и вовсе. На поле выйдут все сильнейшие исполнители.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Роналду

Леганес: Эррерин — Сиовас, Мантовани, Бустинса — Тито, Альберто, Рубен Перес, Рико — Пирес, Герреро, Шимановский

Не сыграют: Ибаньес, Серантес — Варан, Коэнтрау

Дисквалифицирован: Моран (Леганес)

Под вопросом: Эль Жар (Леганес)

Интересные факты:

- В последних 13 из 16 матчей Леганеса в Ли Лиге было забито менее трех голов.

- В последних 7 матчах Реала было забито более 2 голов.

- Леганес последние три матча свел вничью.

- Реал не проигрывает в 22 из последних 24 выездных матчей в Примере.

- В последних шести матчах Ла Лиги Реал забивал минимум дважды.

- Леганес не пропускал в последних трех домашних матчах.

прогноз 0:4

Эйбар — Лас Пальмас

Четверг, 20:30, Эйбар, Ипуруа. Арбитр встречи — Иглесиас Вильянуэва.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Эйбар в прошлом туре подтвердил свои амбиции на место в Лиге Европы, на выезде обыграв прямого конкурента в этой битве — Вильярреал (3:2). Соперник Оружейников в этом туре Лас Пальмас уже никаких задач не решает, играя в свое удовольствие с прицелом на следующий сезон. Эйбару обязательно нужно брать очки в матче с Пальмами, однако нынешний Лас Пальмас настолько непредсказуемая команда, что результат встреч с ее участием предугадать практически невозможно.

Ориентировочные составы:

Эйбар: Родригес — Капа, Рамис, Лежен, Луна — Гарсия, Эскаланте — Педро Леон, Адриан Гонсалес, Пенья — Кике Гарсия

Лас Пальмас: Лисоаин — Македо, Д. Гарсия, Лемос, Д. Кастельяно — Висенте Гомес, Меса, Виера — Хесе, Ливая, Боатенг

Не сыграют: Нано, Рико, Арбилья — Х. Кастильяно

Дисквалифицирован: Инуи — Бигас

Под вопросом: Энрич (Эйбар)

Интересные факты:

- Лас Пальмас потерпел поражения в последних 5 из 6 матчей.

- Лас Пальмас не может победить на протяжении последних 13 выездных игр.

- Лас Пальмас побеждал Эйбар в последних четырех матчах во всех турнирах.

- В последних трех выездных матчах Лас Пальмас пропускал минимум трижды.

Валенсия — Сельта

Четверг, 22:30, Валенсия, Месталья. Арбитр встречи — Фернандес Борбалан.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Закроет программу 30-го тура испанской Примеры интригующий поединок между Валенсией и Сельтой. Обе команды не испытывают никакого давления, ведь задач перед ними как таковых нет. Кельты сейчас наверняка больше думают о Лиге Европы, тогда как Валенсия наверняка хочет побыстрее завершить сезон и как можно скорее забыть его.

Вполне вероятно, что команды сыграют в открытый футбол и наверняка огорчат друг друга голами. Кто же забьет больше, увидим уже в четверг, а мы предположим, что в этой игре будет забито как минимум четыре гола.

Ориентировочные составы:

Валенсия: Алвес — Канселу, Мангала, Гарай, Сикейра — Солер, Энцо Перес, Парехо — Эль Хаддади, Мина, Орельяна

Сельта: Альварес — Ронкалья, Кабрал, Фонтас, Отто — Васс, Пабло Эрнандес — Аспас, Хосабед, Бонгонда — Росси

Не сыграют: Морено, Нани, Гайя — Диас, Гвидетти, Планас

Дисквалифицирован: Монтойя (Валенсия)

Под вопросом: Марио Суарес — Бланко, Мальо

Интересные факты:

- Сельта обыгрывала Валенсию в последних 4 матчах во всех турнирах.

- Валенсия победила в 5 из 7 последних домашних матчей.

- Сельта в последних 4 матчах против Валенсии забивала как минимум два гола.

- Валенсия не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

- В последних трех играх Валенсии и Сельты было забито не менее трех голов.

прогноз 2:2

Александр Пузик, Football.ua