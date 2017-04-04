Испания

Тренер мадридского Реала Зинедин Зидан возлагает огромные надежды на игру своего нападающего Криштиану Роналду в завершающей части сезона.

В нынешнем сезоне Криштиану демонстрирует худшую результативность за все время, проведенное в Реале. В Лиге чемпионов португалец отметился всего 2-мя забитыми мячами, тем не менее, Зидан считает, что Роналду постепенно набирает очень хорошие кондиции, и в концовке сезона покажет небывалую игру.

"Я думаю, он завершит сезон как никогда раньше", — сказал французский специалист.

"Остальные сезоны он также заканчивал очень хорошо, но сейчас он в прекрасной физической форме, и, я надеюсь, он выдаст замечательную концовку".

В текущем розыгрыше Примеры на счету Роналду 19 забитых мячей и 7 результативных передач.