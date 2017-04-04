Испания

Испанская полиция арестовала тренера Эльденсе Филиппо Ди Пьерро, сдавшего матч Сегунды Б против Барселоны Б.

Когда в 32-м туре испанского первенства в Сегунде Б дублеры Барселоны повторили рекорд лиги, вынеся со счетом 12:0 Эльденсе, все восхищались победителями. Когда клуб, потерявший шансы на то, чтобы избежать вылета в 4-й дивизион, решил не доигрывать чемпионат, все жалели проигравших. Но когда на следующий день нападающий Эльденсе Шейх Саад обмолвился о возможной сдаче матча, все насторожились.

И вот когда 4 апреля стало известно, что тренер Эльденсе Филиппо Ди Пьерро, возглавивший команду в январе и исполнявший по совместительству обязанности спортивного и финансового директора клуба, арестован по обвинению в мошенничестве и сдаче матча, все встало на свои места.

Как рассказали радио Cadena Ser защитник Эльденсе Эммануэль Менди и помощник главного тренера Фран Руис, Ди Пьерро накануне матча пообещал всем вовлеченным в сговор игрокам по 30 000 евро за достижение необходимого результата.

Тем временем признаков причастности игроков Барселоны Б к сговору не обнаружено, и их "соучастие" в столь значительной победе заключается лишь в добросовестном исполнении своих обязанностей — забивании мячей.

Судить о том, насколько упорное сопротивление оказывал Эльденсе Барселоне Б вы можете сами, просмотрев видео: