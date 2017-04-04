Нападающий Реала Криштиану Роналду рассказал о периоде своей карьеры в Манчестер Юнайтед.
Криштиану Роналду, Getty Images
04 апреля 2017, 19:33
Обладатель Золотого мяча рассказал, что взял себе седьмой номер после перехода из Спортинга в стан Красных Дьяволов по настоянию сэра Алекса Фергюсона.
"Изначально я хотел взять себе 28-й номер, но Алекс Фергюсон сказал мне: "Послушай, я хочу, чтобы ты носил седьмой номер". Я удивился, поскольку знал, какие футболисты носили "семерку" в МЮ до меня", — приводит Squawka слова Роналду, сказанные на мероприятии Nike.
"МЮ был началом моего успеха в футболе. Я усовершенствовал не только свою технику, но и свое тело. За те года в МЮ я научился искусству футбола. Мы выиграли вместе много титулов. Моя мечта осуществилась".
Роналду защищал цвета Красных Дьяволов с 2003 по 2009 годы.