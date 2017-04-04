Испания

Нападающий Реала Криштиану Роналду рассказал о периоде своей карьеры в Манчестер Юнайтед.

Обладатель Золотого мяча рассказал, что взял себе седьмой номер после перехода из Спортинга в стан Красных Дьяволов по настоянию сэра Алекса Фергюсона.

"Изначально я хотел взять себе 28-й номер, но Алекс Фергюсон сказал мне: "Послушай, я хочу, чтобы ты носил седьмой номер". Я удивился, поскольку знал, какие футболисты носили "семерку" в МЮ до меня", — приводит Squawka слова Роналду, сказанные на мероприятии Nike.

"МЮ был началом моего успеха в футболе. Я усовершенствовал не только свою технику, но и свое тело. За те года в МЮ я научился искусству футбола. Мы выиграли вместе много титулов. Моя мечта осуществилась".

Роналду защищал цвета Красных Дьяволов с 2003 по 2009 годы.