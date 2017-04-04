Испания

Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен главным арбитром предстоящего поединка между Реалом и Барселоной.

Очный поединок между лидерами испанского чемпионата Реалом и Барселоной может стать определяющим в борьбе за победу в Ла Лиге. Состоится он 23-го апреля в рамках 33-го тура Примеры, при этом обслуживать важнейшую игру будет арбитр Алехандро Хосе Энрандес Эрнандес.

Для кого из испанских грандов данный рефери является более благосклонным сказать сложно. В нынешнем сезоне он уже успел отобрать очки у Барсы, не засчитав явный гол в поединке против Бетиса, когда мяч после удара Луиса Суареса полностью пересек линию ворот.

При этом Эрнандес Эрнандес обслуживал Эль-Классико прошлой весной, в котором Реал на Камп Ноу одержал победу со счетом 2:1. В том поединке арбитр уже сыграл на руку каталонцам, приняв достаточно спорное решение. В одном из эпизодов он отменил гол Гарета Бэйла, посчитав, что валлиец нарушил правила во время верховой борьбы.

В данный момент Реал лидирует в чемпионате Испании, опережая Барселону на два очка и имея матч с Сельтой в запасе.