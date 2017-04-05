Испания

Гол Филипе Луиса принес победу Матрасникам над подопечными Сакристана (1:0).

В отчетном поединке мадридский Атлетико принимал в домашних стенах Реал Сосьедад. Подопечные Симеоне имели в своем активе 58 пунктов, расположившись на 3-ей строчке, а гости, в свою очередь, занимали 6 позицию, набрав 49 очков.

На первых минутах поединка подопечные Сакристана смотрелись несколько активней своих оппонентов. Виллиан Хосе частенько оказывался в центре внимания, но так ни разу и не смог предложить Облаку что-то интересное. Атлетико размеренно оборонялся и ждал ошибки соперника.

Первым звоночком для Реал Сосьедада был момент Гризманна, когда французу дали принять мяч в штрафной, но Рулли справился с ударом. Уже через несколько минут Матрасники праздновали взятие ворот — это Филипе Луис обыгрался с Торресом и протолкнул мяч мимо стража ворот гостей. Стоит отметить, что бразилец сегодня был очень активен в атаке и надежен при обороне.

Торрес мог удвоить преимущество, когда на прострел Карасско с фланга не отреагировали Навас и Рулли, положившись друг на друга, но Фернандо не ожидал, что мяч дойдет до него, поэтому и угодил в стойку ворот. Под занавес тайма вратарь гостей спас свою команду дважды — сперва Карасско пробивал после паса Гризманна, а затем последовало добивание неудержимого Филипе Луиса. На этом команды ушли отдыхать.

После перерыва Реал Сосьедад продолжил атаковать, а подопечные Симеоне затаились как хищники, ожидая ошибки от гостей. На исходе часа игры начали сдавать нервы у подопечных Сакристана. За очень короткий промежуток времени судья раздал 4 желтых карточки гостям. Атлетико очень уверенно действовал в обороне, не давая сопернику довести мяч до завершающей стадии.

Реал Сосьедад так и не смог организовать штурм, скорее Матрасники были ближе к второму забитому мячу — достаточно вспомнить проход Карасско по левому флангу. Хозяева спокойно довели матч до логического завершения, как итог — Атлетико отрывается от Севильи, которой в этом туре предстоит играть с Барселоной, а подопечным Сакристана уже можно начинать готовиться к домашнему поединку со Спортингом в следующем туре.

Атлетико – Реал Сосьедад 1:0

Голы: Филипе Луис, 28

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис — Коке, Габи, Ньигес, Феррейра Карасско — Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 71)

Реал Сосьедад: Рулли — Одриосола (Элустондо, 39), Навас, Мартинес, Берчиче — Гранеро (Хуанми, 74), Субельдия — Прието (Оярсабаль, 46), Каналес, Вела — Виллиан

Предупреждения: Рулли, Субельдия, Берчиче, Навас