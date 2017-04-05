Подопечные Франа Эскрибы увезли три очка из Севильи.

Бетис – Вильярреал 0:1

Голы: Адриан, 47

Бетис: Адан — Бруно, Песселья, Тошка (Алегрия, 78) — Пиччини (Хоакин, 54), Себальос, Пардо, Брашанац (Донк, 77), Дурмиси — Кастро, Санабрия

Вильярреал: Фернандес — Марио, Виктор Руис, Мусаккьо, Хосе Анхель — Джонатан дос Сантос, Кастильехо, Эрнандес, Роберто Сориано (Бруно Сориано, 68) — Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85)

Предупреждения: Брашанац, Дурмиси – Виктор Руис, Джонатан дос Сантос