Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании Бетисом и Вильярреалом.
Вильярреал, Getty Images
05 апреля 2017, 07:30
Подопечные Франа Эскрибы увезли три очка из Севильи.
Бетис – Вильярреал 0:1
Голы: Адриан, 47
Бетис: Адан — Бруно, Песселья, Тошка (Алегрия, 78) — Пиччини (Хоакин, 54), Себальос, Пардо, Брашанац (Донк, 77), Дурмиси — Кастро, Санабрия
Вильярреал: Фернандес — Марио, Виктор Руис, Мусаккьо, Хосе Анхель — Джонатан дос Сантос, Кастильехо, Эрнандес, Роберто Сориано (Бруно Сориано, 68) — Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85)
Предупреждения: Брашанац, Дурмиси – Виктор Руис, Джонатан дос Сантос