Испания

Лидер Реала Криштиану Роналду поставил ультиматум руководству клуба.

Криштиану Роналду угрожает уходом из Реала, если руководство клуба не будет прислушиваться к его мнению по трансферам.

Президент Реала Флорентино Перес уже планирует большие трансферы на лето и пообещал Зинедину Зидану игроков топ-уровня. Сам тренер хотел бы видеть в составе Эдена Азара.

Но приезд Азара на Сантьяго Бернабеу не приветствуется Криштиану Роналду, сообщает Diario Gol. Португалец категорически против прихода Азара или же Антуана Гризманна. В таком случае, место Роналду в составе окажется под вопросом, а сам игрок потеряет статус главного игрока клуба.

Если же переход бельгийца в Реал состоится, Роналду готов покинуть клуб.

Сам Роналду хотел бы видеть в составе Реала полузащитника Монако и партнера по сборной Бернарду Силву.