Лидер Реала Криштиану Роналду поставил ультиматум руководству клуба.
Роналду против трансфера Азара, Getty Images
05 апреля 2017, 13:22
Криштиану Роналду угрожает уходом из Реала, если руководство клуба не будет прислушиваться к его мнению по трансферам.
Президент Реала Флорентино Перес уже планирует большие трансферы на лето и пообещал Зинедину Зидану игроков топ-уровня. Сам тренер хотел бы видеть в составе Эдена Азара.
Но приезд Азара на Сантьяго Бернабеу не приветствуется Криштиану Роналду, сообщает Diario Gol. Португалец категорически против прихода Азара или же Антуана Гризманна. В таком случае, место Роналду в составе окажется под вопросом, а сам игрок потеряет статус главного игрока клуба.
Если же переход бельгийца в Реал состоится, Роналду готов покинуть клуб.
Сам Роналду хотел бы видеть в составе Реала полузащитника Монако и партнера по сборной Бернарду Силву.