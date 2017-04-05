Испания

Арестованы уже 5 человек, приложившие руку к сенсационной победе Барселоны Б над Эльденсе со счетом 12:0.

Полиция Испании продолжает расследование дела о фиксированном результате поединка Сегунды Б между Барселоной Б и Эльденсе, закончившемся со счетом 12:0. Как сообщает Marca, к арестованному 4 апреля главному тренеру команды Филиппо Ди Пьерро, решившему заработать денег перед вылетом в Терсеру, присоединились еще 4 человека.

Главный инвестор клуба Нобиле Капуани, ассистент старшего тренера Франсиско Руис Касарес и два футболиста Николас Шафер и Майкл Уэйн Фернандес Гринвуд были взяты под стражу 5 апреля.

Параллельно с полицейским расследованием свое собственное проводит федерация футбола Испании, а руководство клуба заявило, что команда не будет доигрывать оставшиеся 6 матчей в первенстве третьего испанского дивизиона.