Испания

Защитник Атлетико Хуанфран Торрес поделился своим мнением о предстоящем дерби против Реала.

В 31-м туре Примеры двум мадридским клубам предстоит сойтись в очном поединке на Сантьяго Бернабеу. Один из опытнейших игроков Атлетико – Хуанфран, в свое время прошедший через молодежку Реала и поигравший за Королевский клуб, осознает силу соперника Матрасников, однако верит в победу своей команды.

"Сейчас Реал переживает прекрасный момент – они на вершине таблицы, выигрывая матч за матчем, забивая в каждой игре… Против них невероятно тяжело играть", — сказал Хуанфран.

"Чтобы увезти очки с Бернабеу, нам необходимо сыграть еще лучше, чем играли до этого момента. Это огромный вызов для нас, но мы полностью верим в нашего тренера – он ведет нас в правильном направлении и помогает выжимать максимум из нас".

"У нас не было времени проанализировать поединок первого круга чемпионата против Реала, но очевидно, что тогда они были лучше, чем мы. Однако с той поры все изменилось. Реал все еще хорош, но и мы значительно улучшились", — считает Хуанфран.

Мадридское дерби состоится 8 апреля. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.