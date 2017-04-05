Испания

Барселона продлила серию неудач Севильи, одержав разгромную победу (3:0).

Встреча Барселоны и Севильи носила статус центрального матча тура. Каталонцы продолжают преследовать Реал, тогда как Севилья до недавнего времени сама участвовала в чемпионской гонке.

К отчетному матчу подопечные Сампаоли подходили в своей худшей форме и все опасения на этот счет сразу же подтвердились. Вылет от Лестера подкосил игроков, после чего команда стала сама на себя не похожа.

Начало матча прошло при подавляющем преимуществе Барселоны. Уже на 4-ой минуте Месси мог открыть счет, но попал в перекладину. Удивительно лишь то, что позже счет могла открыть и Севилья, но Нзонзи не сумел забить с убойнейшей позиции.

На 25-ой минуте Барселона воплотила свое преимущество в забитый гол. Месси прострелил, а Луис Суарес красиво поднял мяч и ударил через себя. Но каталонцы не остановились на достигнутом и через три минуты сразу же забили и второй — отличился Месси, который по сути расстреливал ворота с 10 метров.

Все тот же Месси оформил и разгромный счет несколько минут спустя. Аргентинец в касание пробил в угол ворот. Легко и непринужденно Барселона забила своему сопернику три гола за десять минут.

Чем ответила Севилья? — Собственно, ничем. Очень жалкое зрелище являет собой команда Сампаоли в данный момент. Действия футболистов выглядели обреченно, а любая потеря мяча моментально выводила игрока Севильи из борьбы. Впрочем, не следует делать скидку лишь на текущую форму Севильи, ведь и Барселона выглядела очень и очень уверенно, не испытывая никаких проблем в данном матче.

Во втором тайме Севилье все же удалось чуть лучше сыграть. Во многом это стало возможным из-за того преимущества, которое Барселона заработала в первом тайме. Подопечные Луиса Энрике и так играли не в полную силу, а при крупном преимуществе еще меньше стали выкладываться.

Но свои неплохие моменты Севилья не сумела реализовать. Неточные удары и надежная игра Тер Штегена позволили Барселоне сохранить ворота на замке и одержать легкую победу. В самом конце встречи удаление еще получил Витоло, но это уже не оказало никакого влияния на игру.

Потенциально сложный матч не принес Барселоне никаких проблем, ну а Севилья продолжает свободное падение.

Барселона — Севилья 3:0

Голы: Суарес, 25, Месси, 28, 33

Барселона: тер Штеген — Маскерано, Пике (Динь, 77), Умтити — Роберто, Ракитич (Аленья, 80, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес (Алькасер, 65), Неймар

Севилья: Рико — Мариано, Меркадо (Краневиттер, 46), Ленгле, Пареха — Нзонзи, Эскудеро — Насри (Сарабия, 46), Иборра (Йоветич, 76), Витоло — Корреа

Предупреждения: Пике, Бускетс, Ракитич, Аленья — Иборра, Витоло

Удаление: Витоло, 90+2 (вторая желтая)