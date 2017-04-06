Нападающий Барселоны Лионель Месси сделал красивый жест в сторону детей, страдающих от онкологических заболеваний.
Специальное празднование гола от Лионеля Месси, - EPA
06 апреля 2017, 11:44
В 30-ом туре Примеры Барселона дома уверенно разобралась с Севильей, забив в ворота гостей три безответных мяча. Дублем в этом поединке отметился лидер каталонцев Лионель Месси, при этом один из своих мячей аргентинец отпраздновал весьма необычным движением.
Как оказалось, жест Месси был посвящен детям, которые ведут борьбу с раком. Не так давно Месси принял участие в специальной кампании, призванной привлечь внимание к этой проблеме и поддержать страдающих от столь тяжелого недуга молодых людей.
В нынешнем сезоне на счету Месси 27 голов и 8 результативных передач в 26-ти матчах Ла Лиги.