Испания

Нападающий Барселоны Лионель Месси сделал красивый жест в сторону детей, страдающих от онкологических заболеваний.

В 30-ом туре Примеры Барселона дома уверенно разобралась с Севильей, забив в ворота гостей три безответных мяча. Дублем в этом поединке отметился лидер каталонцев Лионель Месси, при этом один из своих мячей аргентинец отпраздновал весьма необычным движением.

#messi introduces another way to celebrate goals or could this be a new dancing move? #barcelona pic.twitter.com/k5deMp4MSI — Omogbolahan (@GbolahanAkinwum) 5 апреля 2017 г.

Как оказалось, жест Месси был посвящен детям, которые ведут борьбу с раком. Не так давно Месси принял участие в специальной кампании, призванной привлечь внимание к этой проблеме и поддержать страдающих от столь тяжелого недуга молодых людей.

В нынешнем сезоне на счету Месси 27 голов и 8 результативных передач в 26-ти матчах Ла Лиги.