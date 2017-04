В 30-ом туре Примеры Барселона дома уверенно разобралась с Севильей, забив в ворота гостей три безответных мяча. Дублем в этом поединке отметился лидер каталонцев Лионель Месси, при этом один из своих мячей аргентинец отпраздновал весьма необычным движением.

#messi introduces another way to celebrate goals or could this be a new dancing move? #barcelona pic.twitter.com/k5deMp4MSI