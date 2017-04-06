Испания

Защитник Королевского клуба Марсело сыграл свой 396-й официальный матч в сливочной футболке.

Поединок 30-го тура Примеры против Леганеса (4:2) стал для Марсело весьма знаковым. Бразилец еще сильнее укрепил свое имя в истории Реала, сравнявшись по количеству игр с легендарным Альфредо ди Сефано.

Выездной матч против аутсайдера чемпионата Испании стал для бразильца уже 396-м официальным поединком за Мадрид — ровно столько же игр провел великий дон Альфредо.

Марсело перешел в Реал в сезоне 2006-2007 в возрасте 18-ти лет. Спустя 11 сезонов бразилец выиграл 13 командных трофеев, в том числе 3 Ла Лиги и 2 Лиги чемпионов.

Среди действующих игроков Реала лишь Серхио Рамос сыграл больше поединков за Королевский клуб – 509. Рекордсменом же по этому показателю является не менее знаковый для всех мадридистов футболист — Рауль, который провел за Бланкос 723 матча.