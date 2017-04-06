Испания

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал эмоциональную реакцию полузащитника Хамеса Родригеса на собственную замену.

Выездной поединок 30-го тура Примеры против Леганеса подарил Хамесу шанс проявить себя, ведь Мадрид играл резервным составом, и хавбек появился на поле с первых минут. Очень быстро колумбиец доказал, что вышел в старте не зря, открыв счет в отчетном поединке.

Родригес продолжал играть достаточно эффективно, однако за 20 минут до конца матча Зидан принял решение заменить его на Иско, что вывело Хамеса из себя. Колумбиец прошел мимо Зидана, не пожав ему руку, а усевшись на скамейку запасных, отчетливо демонстрировал свое недовольство решением тренера.

Тем не менее, Зидан считает, что такое поведение является вполне объяснимым.

"Было ожидаемо, что он разозлится, потому что все они хотят играть полный матч", — сказал Зидан.

"Такие вещи случаются. Я же из этого матча вынесу лишь игру Хамеса, потому что сыграл он очень хорошо".

"Я не имею ничего против него, даже наоборот. Я не раз менял его, но это лишь потому, что он атакующий игрок и много работает на поле. Ровно то же происходит со многими футболистами, которые играют впереди. Например, с Каримом Бензема", — заключил француз.

В нынешнем сезоне Хамес появлялся на поле 15 раз в рамках Ла Лиги, при этом отметившись 3-мя голами и 7-ю результативными передачами.