Нападающий Атлетико Кевин Гамейро и вингер Николас Гайтан тренируются отдельно от команды всего за два дня до матча против мадридского Реала.
Кевин Гамейро, Getty Images
06 апреля 2017, 21:38
Гамейро получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче между сборными Испании и Франции, а у Гайтана проблемы с большим пальцем ноги.
В четверг оба игрока работали в тренажерном зале отдельно от общей группы, которая проводила предпоследнюю тренировку перед субботним матчем против мадридского Реала.
Совершенно точно участие в матче не примут травмированные Шиме Врсалько, Тьягу, Мигель Анхель Мойя и Аугусто Фернандес.