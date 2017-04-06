Испания

Нападающий Атлетико Кевин Гамейро и вингер Николас Гайтан тренируются отдельно от команды всего за два дня до матча против мадридского Реала.

Гамейро получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче между сборными Испании и Франции, а у Гайтана проблемы с большим пальцем ноги.

В четверг оба игрока работали в тренажерном зале отдельно от общей группы, которая проводила предпоследнюю тренировку перед субботним матчем против мадридского Реала.

Совершенно точно участие в матче не примут травмированные Шиме Врсалько, Тьягу, Мигель Анхель Мойя и Аугусто Фернандес.