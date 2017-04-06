Эрик Ольхатс, советник форварда Атлетико Антуана Гризманна по спортивным вопросам, назвал имена пяти клубов, которые уже сделали запросы по французу.
Антуан Гризманн, Getty Images
06 апреля 2017, 22:04
Ольхатс заявил, что Атлетико пока не получал официальных предложений, но Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Барселона и мадридский Реал сделали запросы по Гризманну.
"Я читал, что Манчестер Юнайтед уже все согласовал, что все уже решено, но мы даже не знаем, будут ли они играть в Лиге чемпионов!", — заявил Ольхатс.
"Игра в Лиге чемпионов очень важна для Антуана. Манчестер Юнайтед просто собирал информацию, как и несколько других клубов. Они хотели знать наше мнение, мнение игрока, есть ли возможность, что он уйдет, за сколько, при каких обстоятельствах... Но это логично. Челси, Манчестер Сити, Барселона и даже Реал стучались к нам в дверь, чтобы узнать, что возможно, а что невозможно".
"Но я могу сказать, что он точно не перейдет в Реал".
Также советник добавил, что для подписания Гризманна любому клубу придется выложить 100 миллионов евро, которые прописаны в контракте француза с Атлетико в качестве отступных.