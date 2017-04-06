Испания

Эрик Ольхатс, советник форварда Атлетико Антуана Гризманна по спортивным вопросам, назвал имена пяти клубов, которые уже сделали запросы по французу.

Ольхатс заявил, что Атлетико пока не получал официальных предложений, но Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Барселона и мадридский Реал сделали запросы по Гризманну.

"Я читал, что Манчестер Юнайтед уже все согласовал, что все уже решено, но мы даже не знаем, будут ли они играть в Лиге чемпионов!", — заявил Ольхатс.

"Игра в Лиге чемпионов очень важна для Антуана. Манчестер Юнайтед просто собирал информацию, как и несколько других клубов. Они хотели знать наше мнение, мнение игрока, есть ли возможность, что он уйдет, за сколько, при каких обстоятельствах... Но это логично. Челси, Манчестер Сити, Барселона и даже Реал стучались к нам в дверь, чтобы узнать, что возможно, а что невозможно".

"Но я могу сказать, что он точно не перейдет в Реал".

Также советник добавил, что для подписания Гризманна любому клубу придется выложить 100 миллионов евро, которые прописаны в контракте француза с Атлетико в качестве отступных.