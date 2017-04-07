Испания

Полузащитник Реала Иско успокоил всех фанатов мадридского клуба, заявив, что в стане "сине-гранатовых" он не окажется.

Действующий контракт испанца с Реалом рассчитан до середины 2018 года, а о новом соглашение до сих пор не было объявлено.

СМИ активно писали о том, что Иско может перейти в Барселону. А футболисты Блаугранас заявляли, что хотели бы видеть полузащитника в своей команде.

Однако, сам футболист недвусмысленно дал понять, что в Каталонии его ждать не стоит.

"Я не перейду в Барселону, вы раздражаете людей", — написал плеймейкер в своем Twitter.

Ожидается, что Иско все-таки продлит свой контракт и останется в Реале.