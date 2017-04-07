Испания

Football.ua подводит итоги тридцатого тура чемпионата Испании.

Барселона не заметила на своем пути кризисную Севилью, Реал без трио лидеров расправился с Леганесом, Атлетико в своем стиле одолел Сосьедад, Малага и Осасуна наконец-таки победили — об этом и многом другом в итогах 30-го тура Примеры.

Результаты тура:

Время BBC подходит к концу?

Конечно, не стоит делать выводы после одного более-менее успешного матча, но факт остается фактом. Реал в атаке сыграл так, что мало кто вспомнил об отсутствии Роналду, Бэйла и Бензема. Лидеры бланкос пропускали матч по решению тренерского штаба, а в итоге можно смело констатировать, что это пошло только на пользу команде.

Понятно, что в важнейших матчах сезона Зидан будет выставлять трио BBC, однако теперь наставник наверняка уверен, что может рассчитывать и на игроков ближайшего резерва. Это касается не только Васкеса, Мораты, Асенсио, но и Хамеса, Ковачича и, конечно же, Иско. Прекрасной скамейкой запасных располагает Реал.

Никуда не делись проблемы Сливочных в защите. В очередной раз Данило доказал, что он не соответствует уровню нынешний команды и, нет сомнений, что в главных матчах сезона на поле будет выходить Даниэль Карвахаль. Также слабо отыграл и Марсело, но в случае с бразильцем кажется, что это был просто-напросто не его день и в следующей встрече он покажет привычно высокий уровень.

Отдельно хочется отметить Альваро Морату и Марко Асенсио, которые выдали практически идеальный поединок. Мората записал на свой счет хет-трик, а Асенсио отметился ассистом и был одним из главных героев на поле. К слову, благодаря хет-трику в этом матче Альваро стал первым испанским игроком Реала с 2009-го года, которому удавалось отметиться тремя голами в одном поединке. В далеком 2009-м году этого удалось добиться легендарному Раулю.

По поводу третьего гола Мораты возникло много споров, однако нам кажется, что дискуссия в этом случае просто не имеет никакого смысла. В этом случае нужно было фиксировать автогол Мантовани, но все же по какой-то непонятной нам причине Ла Лига записала гол именно на игрока Реала. Предлагаем вам еще раз просмотреть этот эпизод.

Продолжается давление на Кейлора Наваса, который пропускает вот уже на протяжении последних 8 матчей Ла Лиги. Костариканцу именно сейчас нужно доказывать, что клубу не нужно снова думать о приобретении Тибо Куртуа или Давида Де Хеа, но все же есть уверенность, что определяющими в этом вопросе станут матчи Лиги чемпионов и поединки против прямых конкурентов в чемпионате.

Севилья: срочно нужно что-то менять

3 очка из 15 возможных и позорный вылет из Лиги чемпионов. И это идет речь о команде, которая месяц назад была одним из фаворитов на первое место в Ла Лиге. Позор, по-другому и не скажешь. Понятно, что Севилья еще пару недель назад смирилась с четвертым местом, но как же можно играть настолько безвольно, наплевав на своих болельщиков и, грубо говоря, на самих себя? Сампаоли во время матча с Барселоной даже пару раз выбегал и что-то кричал своим подопечным, но это скорее было похоже на наигранное представление, чем попытки помочь команде. Грустно смотреть на все это, но можно смело говорить, что поединок с Барселоной Севилья проиграла еще до выхода на поле.

Какой там матч тура? Интрига была даже в игре Леганеса и Реала, а здесь присутствовала лишь ее видимость. Барселона спокойно решила все вопросы в первом тайме, не включая при этом какие-то сумасшедшие скорости. Очередными голами в ворота Нервионцев отметился Лео Месси. Всего аргентинец наколотил андалусийцам уже 29 голов, и Севилья продолжает оставаться самой "сладкой" командой для Лео. В этом поединке Месси действовал в полузащите, под Неймаром и Суаресом, тогда как Серхи Роберто носился по правой бровке. Отличное решение Энрике, которое в очередной раз принесло нужный результат.

Севилья поначалу пыталась огрызаться, но после пропущенных голов опустила руки и просто "отбывала номер". Кстати, гостям следуют сказать спасибо Барселоне, что та во втором тайме не продолжила играть в тот же футбол, что и в первой половине. В этом случае тремя голами Нервионцы явно не отделались бы, но, с другой стороны, зачем сине-гранатовым лезть из кожи вон, когда победа и так в кармане, а впереди еще более важные матчи?

Отдельно отметим прекрасный гол Луиса Суареса, который в итоге и стал победным для блаугранас.

Матрасники продолжают побеждать

Пять побед подряд, а в итоге лучшая серия почти что за целый год. Речь о Атлетико, который продолжает сокрушать своих соперников. Да, пусть победа над Сосьедадом и не была такой убедительной, как предыдущие, но было бы удивительно, если бы Матрасники в каждом матче забивали бы по 2-3 гола. Команде Симеоне как раз и характерны победы благодаря одному голу, а особенно это касается как раз матчей чемпионата. Эль Чоло уже давно научил свою команду добиваться побед с минимальными затратами, что как раз и случилось в игре 30-го тура.

Атлетико забил гол в середине первого тайма благодаря усилиям Торреса и Луиса, а действия обоих футболистов стали знаковыми. Дело в том, что Фернандо впервые в карьере за один сезон отметился пятью голевыми передачами, а Филипе впервые в карьере забил в двух матчах кряду. После этого гола Матрасники полностью отдали инициативу баскам и перешли к игре вторым номером, что удается мадридской команде чуть ли не лучше всех в мире.

В итоге эта тактика принесла успех хозяевам поля, а Сосьедаду ни в коем случае нельзя отчаиваться. Борьба этой команды только начинается, ведь отставание от 5-го Вильярреала составляет всего два балла, а от 6-го Атлетико — и вовсе один. В следующем туре у Сосьедада будет отличная возможность обогнать как минимум одну из этих команд, ведь они в 31-й хорнаде сыграют между собой.

Атлетик поставил крест на еврокубковых надеждах Эспаньола?

Эспаньол отправился на Сан Мамес после фееричной победы над Бетисом, однако в игре с Атлетиком тот положительный заряд эмоций, полученный несколькими днями ранее, никак не помог. Проблем Эспаньола по итогам этого матча можно выявить сразу несколько. Это игра как в защите, так и в нападении. Непонятно, за счет чего вообще Попугаи намеревались взять очки в игре с Атлетиком, ведь за весь матч команда провела лишь одну мало-мальски опасную атаку.

Тогда напрашивается вывод, что гости приехали на Сан Мамес отстоять ничейный результат, но в таком случае команда должна сыграть идеально в защите, а этого не было и близко. Два гола Адуриса еще в первом тайме предрешили исход поединка, а остаток матча, учитывая пассивность Пьятти и кампании, превратился в сущую формальность.

Атлетик в прекрасной игровой форме подходит к одному из важнейших матчей сезона — выездному поединку против одного из главных конкурентов в борьбе за 5-е место — Вильярреала, а Эспаньол, в свою очередь, понемногу забывает о своих амбициях о Лиге Европы, ведь слабо верится, что Попугаям удастся за 8 туров отыграть семиочковое отставание.

Валенсия перестреляла Сельту

Обе команды подходили к поединку в неоптимальных составах. Хозяева по разным причинам не могли рассчитывать на Гайя, Монтойю, Родриго и Нани, а гостям, в свою очередь, пришлось обойтись без Гвидетти, Систо и Лемоса. Однако и без этих футболистов матч был насыщен событиями.

К Диего Алвесу явно будут вопросы от тренерского штаба, ведь игра вратаря на выходе при первом взятии ворот была весьма неуверенной. Мог бразилец исправиться, когда Аспас делал счет 2:2, но не смог отразить удар с "точки", а ведь он знатный специалист в этом деле.

Отдельно стоит выделить Канселу — все 90 минут португалец бороздил свой фланг, создавая остроту около ворот соперника. Никто не удивится, если следующий сезон он начнет в другой команде. Сельта в основном надеялась на активные действия Аспаса и Бовю, в то время как Бонгонда намертво выпал из атакующего трио. Француз, кстати, очень хорошо открывался и искал возможность для удара, но плодов это не принесло.

Итоговый счет установил Карлос Солер, не по годам зрело разобравшись в моменте — испанец элегантно перекинул вышедшего из ворот Альвареса. Валенсия побеждает во втором поединке подряд, и, возможно, Летучие мыши смогут попасть в первую десятку по итогам сезона. Сельту же ожидает поединок с прямым конкурентом за место поближе к еврокубкам — в следующем туре подопечные Бериццо примут Эйбар.

Гранада прервала череду поражений

До этого тура Гранада проигрывала на протяжении четырех матчей кряду, и это серия была самой худшей по сравнению с другими командами чемпионата. Сейчас для Насридов наступает время "Х", ведь до конца сезона остается всего восемь туров, а расстояние до спасительного 17-го места составляет семь очков. Календарь у Гранады весьма благоприятный, однако все равно слабо верится, что команде Артема Кравца удастся сохранить место в элитном испанском дивизионе.

В этом туре Насриды лишь благодаря Гильермо Очоа набрали один пункт, ведь мексиканец во втором тайме отразил пенальти, а также совершил несколько прекрасных сэйвов. Очоа в очередной раз доказал, что его уровень несколько выше уровня практически всех партнеров по команде. Наверняка Гильермо покинет Гранаду в конце сезона, даже невзирая на итоговое место. Что касается нашего Артема Кравца, которому во второй раз кряду доверили место в стартовом составе, то он надежд снова не оправдал. По итогам матча украинец получил худшую оценку, что говорит само за себя.

Осасуна шокировала Алавес

А вот и сенсация. Перед началом тура казалось, что именно этот матч практически лишен интриги, ведь Осасуна сейчас показывает крайне скверный футбол и проигрывает всем и вся. Тем не менее, рохильос умудрились переиграть Алавес и немного порадовать своих болельщиков. Единственный гол забил вышедший на замену Алехандро Беренгер — 21-летний полузащитник прекрасно пробил из-за пределов штрафной площади и поразил дальний угол ворот соперника.

Впереди у Осасуны домашний матч с Леганесом, и если команде удастся набрать три балла и в этом поединке, то можно уже будет и помечтать о 17-м месте. Понятно, что сейчас такой исход кажется сюрреалистичным, но в истории случались и не такие спасения.

Малага: есть победа!

В последнее время Анчоусы играли настолько плохо, что в Испании уже всерьез заговорили о вылете этой команды в Сегунду. Матч со Спортингом в этом контексте был практически определяющим. В случае поражения Малага обрекала себя на ожесточенную борьбу за выживание, тогда как победа наверняка решала все проблемы.

В итоге Малага не удивила своим футболом, но победа все-таки случилась. Вторая виктория в семнадцати последних матчах. И эта статистика коллектива, который несколько лет назад играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе над хихонцами Малага закрепилась на пятнадцатом месте, а расстояние до зоны вылета теперь составляет целых восемь пунктов. Растерять такой гандикап нужно умудриться.

Типичный Вильярреал

В анонсе к матчу Вильярреала и Бетиса мы предполагали, что Желтой Субмарине для победы вполне может хватить одного гола, а в итоге именно так и вышло.

Гости на протяжении матча несколько раз полностью отдавали инициативу сопернику, чтобы передохнуть и снова перейти к наступлению. После забитого гола Вильярреал и вовсе сел в оборону с надеждами сохранить победный результат, что у команды и получилось.

По своему стилю команда Франа Эскрибы все больше напоминает мадридский Атлетико своим прагматизмом и особенно действиями после забитого гола. Желтая Субмарина вернулась на пятую строчку, а в следующем туре команду ждет важнейший матч с прямым конкурентом — Атлетиком из Бильбао.

Эйбар спокойно одолел Лас Пальмас

Эйбар и Лас Пальмас выдали зрелищный матч, поочередно на протяжении поединка отдавая инициативу друг другу и проводя опаснейшие атаки. В целом, можно сказать, что игра была равной, однако Эйбар на данный момент является более опытной командой, чем Лас Пальмас, что в итоге и повлияло на итоговый результат.

Хозяева очень быстро нащупали слабые стороны соперника, одним из которых стал правый фланг обороны. Именно с этого фланга и пришли первые два гола хозяев. Во втором тайме Лемос подарил надежду своей команде, прекрасно исполнив штрафной, но Эйбар тут же ответил голом с пенальти.

В итоге Эйбар продолжает бороться за еврокубки, а Лас Пальмас остается командой, которая абсолютно не умеет играть на выезде. Пальмы лишь раз побеждали в гостях в этом сезоне, а эта победа случилась в далеком первом туре еще в августе прошлого года.

Цифры и факты тура:

800 — Барселона одержала 800-ю победу на Камп Ноу в чемпионате Испании.

12 — Хамес Родригес является лучшим ассистентом-полузащитником в этом сезоне после Тони Крооса (14).

10 — Реал позволил Леганесу в первом тайме нанести 10 ударов по своим воротам, а такого показателя не удавалось добиться ни одной команде ни в одном тайме.

8 — Кейлор Навас пропускает на протяжении последних 8 матчей Ла Лиги — худшая серия голкипера.

8 — Барселона победила в последних 8 матчах Примеры на Камп Ноу, а это является лучшей серией команды под руководством Луиса Энрике.

1 — Марко Асенсио отметился первым ассистом в футболке Реала в чемпионате Испании.

12 — Андрес Иньеста в матче с Севильей совершил 12 отборов — лучший показатель в текущем сезоне.

8 — Лионель Месси забивал в каждом из последних 8 матчей против Севильи (12 голов).

7 — Луис Суарес в 2017 году отдал больше голевых передач по сравнению с футболистами из топ-5 чемпионатов.

8 — Луис Суарес больше других открывал счет в матчах этого сезона.

1 — Мората — первый испанец, оформивший хет-трик за Реал с 2009 года.

396 — Марсело провел за Реал 396-й матч и тем самым догнал легендарного Альфредо Ди Стефано по количеству матчей за Реал.

2002 — Последний раз Севилья побеждала Барселону на Камп Ноу в далеком 2002 году. С тех пор каталонцы выигрывали у Нервиона 11 раз, а еще два матча завершились вничью.

1 — Криштиану Роналду забивал в ворота 30 команд Ла Лиги из 31, против которых ему доводилось играть. Только Леганес не позволил португальцу отличиться.

5 — Атлетико побеждает на протяжении последних 5 матчей в Ла Лиге — лучшая серия Матрасников с апреля 2016 года (6).

29 — Лео Месси забил в ворота Севильи 29 голов во всех турнирах. Нервионцы продолжают оставаться "любимой" командой аргентинца.

13 — Атлетико в первом тайме матча против Реал С нанес 13 ударов в створ ворот — лучший показатель в сезоне.

5 — Фернандо Торрес сделал 5 ассистов в текущем сезоне, а это его лучший показатель за карьеру.

2 — Филипе Луис впервые в карьере отличился в двух матчах кряду.

6 — Мунир забил 6 голов за Валенсию в 26 играх, а это на два больше, чем за те же 26 игр в составе Барселоны.

3 — Маурисио Лемос забил больше всех голов в Ла Лиге ударом со штрафного.

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Таблица:

Расписание следующего тура:

Александр Пузик, Football.ua