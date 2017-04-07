Испания

Нападающий Стеван Йоветич не вернется в Интер по завершению текущего сезона.

Напомним, что права на форварда принадлежат Интеру, но с января этого года Йоветич на правах аренды защищает цвета Севильи.

В Испании нападающий сумел отлично себя показать и стать важным игроком в новой для себя команде.

Как сообщает Tuttosport, севильцы готовы выкупить Стевана у Интера, заплатив Нерадзурри 13 миллионов евро.

За "красно-белых" в этом сезоне 27-летний черногорец сыграл 13 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.