Испания

Вашему вниманию букмекерские расклады на матч 31-го тура чемпионата Испании между Атлетиком и Вильярреалом.

Букмекеры не видят явного фаворита в матче 31-го тура чемпионата Испании между Атлетиком и Вильярреалом.

Так, на победу Атлетика букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,3. Победа Вильярреала оценивается в 3,3. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,2.

Букмекеры из конторы William Hill также считают фаворитом матча. На успех Атлетика контора принимает ставки с коэффициентом 2,3, а на победу Желтой Субмарины коэффициент чуть ниже — 3,2. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,2.

Матч Атлетика и Вильярреала состоится 7 апреля. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.