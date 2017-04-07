Испания

У полузащитника Атлетико Коке под угрозой пистолета отобрали часы и 70 тысяч евро.

За двое суток до мадридского дерби против Реала на Сантьяго Бернабеу полузащитника Атлетико Коке ограбили на парковке в мадридском районе Шамбери.

25-летний футболист заехал на стоянку, и, когда опустил стекло, чтобы взять парковочный талон, рядом с его машиной остановился мотоциклист, приставивший пистолет к голове Коке и отобравший у полузащитника Матрасников часы и 70 тысяч евро. Коке тут же обратился в полицию, которая, изучив записи камер внешнего наблюдения, объявила грабителя в розыск.

Сам футболист, отыгравший за Атлетико в нынешнем сезоне 43 матча во всех турнирах и забивший 5 мячей, не пострадал и принял участие в тренировке команды 7 апреля.