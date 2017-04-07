Испания

Football.ua предлагает вашему вниманию превью к одному из самых интригующих поединков 31-го тура чемпионата Испании — встречи Вильярреала и Атлетика из Бильбао.

Вильярреал — Атлетик Б



Пятница, 21:45, Вильярреал, Эль-Мадригал, Арбитр встречи — Трухильо Суарес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Матчем-открытием 31-го тура чемпионата Испании станет поединок между командами, ведущими ожесточенную борьбу за пятое место. Фаворит в этой гонке меняется от тура к туру, а сегодняшний матч может как решить многое, так и не решить ничего вовсе.

Учитывая календарь обоих коллективов, кажется, что Атлетик сегодня вполне устроит ничья, тогда как Вильярреалу желательно побеждать и обеспечить задел перед последними матчами сезона. Также в контексте борьбы за пятую строчку не стоит забывать и о наступающих на пятки Реал Сосьедаде и Алавесе, которые вечером будут отчаянно жаждать ничейного результата.

В последнее время Вильярреал и Атлетик в очных встречах не показывают зрелищный футбол, и наверняка сегодняшний поединок исключением не станет. Гости, скорее всего, будут играть вторым номером и попытаются наказать соперника на контратаках. При этом не стоит полагать, что Вильярреал понесется забивать, а Атлетик окопается в своей штрафной. Наверняка обе команды сыграют довольно прагматично, а исход поединка вполне может предрешить один единственный гол.

Что касается кадровых ситуаций, то проблем у Атлетика нет никаких, а у Вильярреала по-прежнему травмированы Серхио Асенхо и Денис Черышев. В остальном же в этом матче на поле выйдут все сильнейшие исполнители.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Фернандес — Марио, Руис, Мусаккьо, Коста — Кастильехо, Тригерос, Бруно Сориано, Роберто Сориано — Солдадо, Бакамбу

Атлетик Б: Кепа — Маркос, Ляпорт, Йерай, Баленсиага — Беньят, Сан Хосе — Вильямс, Рауль Гарсия, Лекуэ — Адурис

Не сыграют: Черышев, Асенхо (оба — Вильярреал)

Интересные факты:

- Атлетик не пропускал от Вильярреал в последних трех матчах.

- Атлетик и Вильярреал в последних трех матчах забили меньше трех голов.

- Вильярреал в последних трех домашних матчах забивал минимум дважды.