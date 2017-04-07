Football.ua предлагает вашему вниманию превью к одному из самых интригующих поединков 31-го тура чемпионата Испании — встречи Вильярреала и Атлетика из Бильбао.
twitter.com/villarrealcf
07 апреля 2017, 16:24
Вильярреал — Атлетик Б
Пятница, 21:45, Вильярреал, Эль-Мадригал, Арбитр встречи — Трухильо Суарес.
Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.
Матчем-открытием 31-го тура чемпионата Испании станет поединок между командами, ведущими ожесточенную борьбу за пятое место. Фаворит в этой гонке меняется от тура к туру, а сегодняшний матч может как решить многое, так и не решить ничего вовсе.
Учитывая календарь обоих коллективов, кажется, что Атлетик сегодня вполне устроит ничья, тогда как Вильярреалу желательно побеждать и обеспечить задел перед последними матчами сезона. Также в контексте борьбы за пятую строчку не стоит забывать и о наступающих на пятки Реал Сосьедаде и Алавесе, которые вечером будут отчаянно жаждать ничейного результата.
В последнее время Вильярреал и Атлетик в очных встречах не показывают зрелищный футбол, и наверняка сегодняшний поединок исключением не станет. Гости, скорее всего, будут играть вторым номером и попытаются наказать соперника на контратаках. При этом не стоит полагать, что Вильярреал понесется забивать, а Атлетик окопается в своей штрафной. Наверняка обе команды сыграют довольно прагматично, а исход поединка вполне может предрешить один единственный гол.
Что касается кадровых ситуаций, то проблем у Атлетика нет никаких, а у Вильярреала по-прежнему травмированы Серхио Асенхо и Денис Черышев. В остальном же в этом матче на поле выйдут все сильнейшие исполнители.
Ориентировочные составы:
Вильярреал: Фернандес — Марио, Руис, Мусаккьо, Коста — Кастильехо, Тригерос, Бруно Сориано, Роберто Сориано — Солдадо, Бакамбу
Атлетик Б: Кепа — Маркос, Ляпорт, Йерай, Баленсиага — Беньят, Сан Хосе — Вильямс, Рауль Гарсия, Лекуэ — Адурис
Не сыграют: Черышев, Асенхо (оба — Вильярреал)
Интересные факты:
- Атлетик не пропускал от Вильярреал в последних трех матчах.
- Атлетик и Вильярреал в последних трех матчах забили меньше трех голов.
- Вильярреал в последних трех домашних матчах забивал минимум дважды.
прогноз 0:0
Александр Пузик, Football.ua