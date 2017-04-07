Испания

Football.ua рассказывает об игроках, не выступающих в ТОП-клубах Ла Лиги, но готовых к значительному повышению.

Тео Эрнандес (Алавес), 19 лет

Можно вспомнить, как в прошлом сезоне в Испании немало и с восторженным придыханием говорили о 20-летнем защитнике Люке (Лукасе) Эрнандесе. Мол, чуть ли не первый воспитанник «Атлетико», которому удалось добиться доверия строгого и требовательного Диего Симеоне. Он даже сыграл в трех важнейших матчах ЛЧ 2015-2016 – в обоих четвертьфиналах против «Барсы» и в финале с «Реалом». Пусть и из-за травм основных защитников… Тогда же с первой командой «матрасников» тренировался его младший брат, 18-летний Тео. Но пресса на него особого внимания не обращала. Чуть позже испанские эксперты запели что-то вроде: «этот парнишка перещеголяет брата!».

Летом Тео Эрнандеса отправили набираться опыта в «Алавес», вернувшийся в элиту после более чем десятилетия мытарств в низших лигах. И, так совпало, что эта аренда стала отличнейшим решением. «Алавес» оказался крепкой командой, не претендующей на вылет и добравшейся до финала Копа дель Рей. А Тео в его составе – одним из открытий нынешнего сезона. Он обладает взрывной, сумасшедшей скоростью, причем не только стартовой, но и дистанционной. Как и его брат, очень неуступчив в борьбе. Не по годам умен. Неожиданных ляпов от него ждать не стоит. Доводилось слышать сравнение, что нынешний Тео по игровым характеристикам очень напоминает раннего Бэйла, когда тот еще играл на идентичной позиции – слева в защите.

Своей игрой Эрнандес-младший стабильно впечатляет и интерес к нему проявляют ТОП-клубы с пропиской в Лиге чемпионов. Однако, с уверенностью можно утверждать, что летом он вернется в «Атлетико» и будет конкурировать с Фелипе Луисом за место в основе. Помнится, когда бразилец ушел в «Челси», заменить его не смог ни Ансальди, ни Сикейра. А юный француз вполне может стать его заменой на многие годы вперед, так считает и сам Луис: «Тео уже доказал, что является ТОП-игроком. Между нами будет здоровая конкуренция, и мы оба сможем продолжать развиваться. А когда я завершу карьеру, фланг останется в надежных руках лет на 10 вперед».

Трамплин куда: возвращение в «Атлетико – борьба за место в основе – основа – переход дальше за огромные деньги – статус одного из лучших левых защитников мира.

Уго Мальо (Сельта), 25 лет

Что из себя представляет этот футболист мы могли убедиться собственными глазами. К сожалению. Речь о матчах «Шахтера» с «Сельтой». И если в Виго против «горняков» он играл на типичной для себя позиции правого защитника, то в Харькове неожиданно вышел в центре поля на месте дисквалифицированного опорника Радойи, с оттяжкой вправо. И отлично справился с этой ролью, показав себя универсалом.

Воспитанник «Сельты» уже дослужился до капитанской повязки. Возможно, он и не такой отменный спринтер, как упомянутый выше Тео Эрнандес, но его скорости хватает, чтобы успевать подключаться в атаку и возвращаться назад, избегая провалов за спиной. Очень силен в защите – не оставляет сопернику шансов зацепиться за мяч. В нынешнем сезоне еще и регулярно становится полезен впереди – об этом говорят три забитых гола и четыре результативные передачи. Вполне возможно, именно он станет следующим после Яго Аспаса представителем «Сельты», получившим вызов в сборную Испании.

Трамплин куда: речь не о ТОП-клубах, но Уго вполне заслуживает попробовать себя в ЛЧ или оказаться в середняках со стабильным выступлением в ЛЕ.

Хонатан Виера (Лас-Пальмас), 27 лет

Играя за «Лас-Пальмас» в Сегунде с 2010-го Виера считался большим талантом и вызывался в молодежную сборную Испании. Пошел на повышение – «Валенсия» выложила за 23-летнего полузащитника 2,5 млн.евро, но заиграть на «Месталье» ему не удалось. Аренда в «Райо Вальекано», с недавних пор горячо ненавистное для украинской публики, получилась лучше, но в «Валенсию» он уже не вернулся. Отправился в льжеский «Стандарт», выступавший на тот момент в Лиге Европы, но в новой стране теплолюбивый Виера не адаптировался.

Логика подсказывает, что горячее солнце Канарских островов, Атлантический океан и родные лица – идеальная среда для качественной игры Хонатана. Президент клуба Мигель Анхель Рамирес поддержал его в трудный период и арендовал полузащитника из Бельгии. Тот отплатил достойно – 6 его голов и 4 ассиста за полсезона Сегунды помогли «Лас-Пальмас» вернуться в Примеру.

А в составе родной команде, но уже в Ла Лиге Виера раскрылся на полную. Если по ходу предыдущего сезона «канарейки» были готовы отпустить его за 3,5-4 млн.евро, то ближе к концу – не соглашались и на 8. Минувшим летом этого игрока предлагали киевскому «Динамо» и сам Виера был готов рассматривать предложение из Киева, к нему присматривались в Германии и делали щедрое предложение личного контракта из ОАЭ. Но президент понимал, что Виера разыгрался, и болельщики не поймут, если он отпустит одного из лучших игроков за небольшие деньги. В итоге – 6 голов и 8 ассистов в Ла Лиге и новый контракт, по которому Хонатан получил повышение с зарплаты в 700-800 тысяч евро до 2 млн.

Во втором сезоне после возвращения в Примеру он один из капитанов команды и после 26 туров повторил свой показатель прошлого сезона – 6 голов\8 ассистов. Многие считают его приоритетной позицией левый фланг полузащиты, но он кажется гениальным центрхавом. Фантастическое видение поля, умение отдать ювелирный пас на любое расстояние, отличный удар и качественный дриблинг делают его в игре похожим на Иньесту.

Трамплин куда: летом его готовы отпустить за 15 млн.евро. Это игрок уровня Лиги чемпионов. И, возможно, если не сливки ЛЧ, то клубы, вроде «Севильи», дортмундской «Боруссии», «Бенфики», «Монако» или «Порту» вполне могут пригласить его. Также видится вариант с его переходом в мощный середняк АПЛ.

Роке Меса (Лас-Пальмас), 27 лет

Партнер Виеры в середине поля, вдвоем они выполняют колоссальный объем работы, дополняя друг друга. И раз уж Виера заслужил сравнения с Иньестой, то Меса в какой-то мере подобен Нголо Канте, что также, согласитесь, неплохо! Как и француза, в игре его можно узреть всюду, успевает подстраховывать, бороться за мяч, где придется, подставляться под соперника, да еще и обладает отличным первым пасом, соответственно, качественно разгоняет атаки. Самоотверженный боец, который всегда прикроет тыл.

Он не имеет звездного статуса, часто остается «бойцом невидимого фронта», но во многом успехи «Лас-Пальмаса» зависят от его формы. Потому что это именно тот игрок, который отвечает за игровой баланс между обороной и атакой.

Сейчас интерес к нему приписывается «Лестеру», «Арсеналу», «Атлетико» и «Севилье». Сам же он мечтает о вызове в сборную Испании. Настолько мечтает, что обещал не сбривать усы пока не получит приглашения в «фурию роху». Из «Лас-Пальмаса» туда, кажется, не попасть, поэтому он готов к повышению, чтобы, наконец-то, избавиться от забавной растительности под носом.

Трамплин куда: готовый футболист уровня Лиги чемпионов, которого можно приобрести за относительно скромные деньги – до 15 млн.

Иньяки Уильямс (Атлетик), 22 года

Сын ганца и либерийки получил прозвище «Черная пантера». Он родился в Бильбао, воспитывался в «Памплоне» и академии «Атлетика», имеет испанский паспорт, считается баском и потому справедливо заслуживает места в специфической из-за своей кадровой политики команде.

Иньяки – атлетичный, мощный, очень быстрый и пластичный. Благодаря этим характеристикам не затеряется и в более силовых чемпионатах, вроде Премьер-лиги или Серии А. Играет справа в атаке, но впереди комфортно себя чувствует на любой позиции. Эрнесто Вальверде регулярно использует его и на острие, когда ветеран Адуриц травмирован, дисквалифицирован или просто нуждается в отдыхе. Убежать с мячом через все поле в концовке матча, когда партнеры уже еле волочат ноги – без проблем! Он парень неутомимый. Во всех турнирах прошлого сезона забил 13 голов в 37 матчах и сделал 6 ассистов. В текущем стал больше играть на команду – за 41 матч 7 голов, столько же результативных передач и участие в большинстве результативных атак «Атлетика», где он уже является ключевой фигурой.

Дортмундская «Боруссия» рассматривает Уильямса в качестве замены Обамейянгу будущим летом, его хочет видеть в своей команде Пеп Гвардиола и миллионов тридцать готов выложить за него хоть завтра «Ювентус». Но сам Иньяки называет «Атлетик» своим домом и зимой подписал новый контракт с клубом до 2021 года, согласившись на сумму отсутпных в 51 миллион.

У «львов» нет проблем с деньгами, финансово они очень стабильны, их футболисты получают отличные зарплаты, но в связи с кадровой политикой, по которой в команде играют только баски, расставаться с одним из ведущих игроков даже за большие деньги они не планируют. Разве что за очень большие.

Трамплин куда: «Ювентус», «МанСити», «Бавария», «Ливерпуль» или любой другой клуб, способный заплатить более 30 миллионов, а то и воспользоваться клаусулой. Но парню важно все же не пересидеть. Лига чемпионов ждет! А нынешний «Атлетик» на нее пока что не претендует.