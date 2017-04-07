Испания

Президент Сельты Карлос Моуриньо объявил, что клуб построит новый стадион в соседнем городе и покинет Балаидос.

Сельта покинет Виго, чтобы обосноваться в одном из соседних муниципалитетов, заявил президент клуба Карлос Моуриньо.

Сельта играет на Балаидос с 1928 года, а с 2015 года на стадионе проходит реконструкция, которая оплачивается в основном за счет государственных средств.

Тем не менее, Моуриньо жалуется на то, что городская власть никак не может завершить реконструкцию, а также отказывается продавать стадион клубу, поэтому они решили уехать из Виго и построить новую домашнюю арену и тренировочную базу.