Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике пока не решил, посмотрит ли он дерби между Атлетико и Реалом.

Когда его спросили, будет ли он смотреть мадридское дерби, Луис Энрике дал ироничный ответ.

"А во сколько игра? В четыре? Да, возможно и посмотрю. Если не буду спать во время сиесты, то могу и посмотреть", — сказал Энрике.

Матч Ла Лиги между Реалом и Атлетико состоится в субботу, 8 апреля, на Сантьяго Бернабеу. Начало встречи в 17:15 по киевскому времени.