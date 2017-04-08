Испания

Руководство мадридского Реала строит планы на лидера Атлетико Антуана Гризманна.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн продолжает оставаться одной из самых желанных целей на трансферном рынке. К числу претендентов на француза может присоединиться и главный соперник Матрасников — мадридский Реал.

Как сообщает Lequipe, Реал готов начать переговоры с Гризманном после следующего сезона — летом 2018 года. Остается неизвестным, почему Бланкос не хотят вести переговоры с французом в грядущее трансферное окно.

Стоит отметить, что действующий контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до лета 2021 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.