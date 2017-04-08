Испания

Легендарный нападающий Реала Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт со своим бывшим клубом.

Последним клубом в карьере Рауля-футболиста был Нью-Йорк Космос, после чего форвард повесил бутсы на гвоздь и остался работать в США. За океаном он занимал должность представителя чемпионата Испании, однако все мадридисты с нетерпением ждали его возвращения в родной клуб.

В ночь с пятницы на субботу Рауль прилетел в Мадрид для того, чтобы подписать контракт с Бланкос. В ближайшее время он проведет встречу с Флорентино Пересом, после чего займет должность советника президента Реала.

Рауль выступал за Мадрид с 1994-го по 2010-й год. За это время он забил 323 гола за Королевский клуб во всех турнирах, при этом шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.