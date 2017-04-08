Испания

Экс-игрок Барселоны и сборной Бразилии Ромарио поделился своим мнением по поводу лучшего футболиста планеты.

Легенда бразильского футбола Ромарио заявил о том, что считает Неймара лучшим игроком мира на данный момент. Бразилец играет ключевую роль как в сборной, так и в Барселоне.

"На сегодняшний день Неймар наша самая большая звезда. Он лучший игрок в мире прямо сейчас. При всем уважении к Месси и Криштиану Роналду, которые, я считаю, уступают Неймару", — сказал Ромарио.

"За то, что он сделал для Барсы и Селесао, настало время назвать Неймара номером один на планете. Мы, бразильцы, возложили всю надежду на Неймара. Он тот, кто может привести нас к победе в России", — считает экс-игрок сборной.

Стоит отметить, что тренер сборной Бразилии Тите ранее также назвал Неймара лучшим игроком планеты.