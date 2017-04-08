Испания

Полузащитник мадридского Реала Каземиро считает, что его команде не хватило сосредоточенности, чтобы удержать преимущество в матче против Атлетико (1:1).

Гол Антуана Гризманна в концовке встречи позволил Атлетико взять одно очко на Сантьяго Бернабеу.

"Мы показывали отличную игру, но из-за потери концентрации сыграли вничью", — сказал Каземиро.

"Мы должны поздравить соперника, но нам нужно быть чуть более сосредоточенными. У нас была возможность забить еще два или три мяча".

После 30-ти сыгранных матчей Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Барселону на три очка.